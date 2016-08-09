Химки, Московская область, 9 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в центральном офисе компании IKEA в Химках (Московская область), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

McLeod IKEA

Компания сотрудничает с правоохранителями и оказывает им все необходимое содействие, сказали в пресс-службе. С чем связан обыск — не уточняется.

В июне 2016 года Верховный суд РФ вынес решение по делу об участке земли в районе 23-го километра Ленинградского шоссе, который «дочка» российской IKEA взяла в аренду в 1993 году. ВС РФ оставил за компанией право на землю.

В 2011 году территория была выкуплена у администрации подмосковных Химок. По версии следствия, IKEA завладела участком «обманным путём по поддельному документу».