Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Ростовской области вдоль линии Миус-фронта поисковики обнаружили тайник со снарядами времён Великой Отечественной войны. Более 70 лет назад фашистские оккупанты бросали свое оружие, спасаясь бегством. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в поисковой организации «Миус-фронт», схрон боеприпасов таил в себе десятки взрывоопасных предметов.

vk.com/mius_front Немецкий тайник

По словам поисковиков, немецкий артиллерийский погреб, набитый буквально «под завязку» снарядами больших калибров, обнаружен в ходе продолжающейся Вахты памяти. Гитлеровцы попросту не успели их использовать по прямому назначению, так как вражеские позиции окружали казаки прославленного 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского Краснознамённого корпуса. Немцы бросили свои боеприпасы, орудия, технику и бежали в сторону Таганрога. При отступлении части гитлеровцев подверглись авиаударам советских самолётов.

Поисковики отмечают, что сдетонировать снаряды могли в любой момент, так как на них кристаллизовалась пикриновая кислота из взрывчатки.

Напомним, что это не первый крупный вражеский тайник, обнаруженный поисковиками в текущем году. Так, весной этого года был найден схрон, в котором были сложены более 1,2 тыс. снарядов и немецких мин времён Великой Отечественной войны.