Челябинск, 9 августа, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Челябинской области жители посёлка Новосинеглазовского жалуются на опасные дороги. В решение проблемы вмешалась омбудсмен Маргарита Павлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена.

Маковский В. Е. Приезд учительницы в деревню.

Поводом к посещению Новосинеглазовского южноуральским омбудсменом стало обращение жителей посёлка — в основном родителей учащихся школы, до которой трудно добраться по находящимся в плачевном состоянии дорогам.

Один из таких детей — учащийся спецшколы. Мальчик страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ему трудно добираться до школы, ведь прежде чем сесть на автобус и доехать до учебного заведения, нужно пройти три километра пешком.

Родители ребёнка обратились к омбудсмену, сообщив, что через Новосинеглазовский проходит лишь одна дорога «общего пользования» — и та в плачевном состоянии.

«Мы всем своим жилым сектором обращались в различные инстанции, чтобы нам отремонтировали дорогу и сделали пешеходную дорожку для наших детей. Так как по единственной и разбитой дороге ездит тяжелая техника, лично мы опасаемся за безопасность своего ребенка», — сообщили родители мальчика.

Состояние дорог вызывает беспокойство и у других жителей Новосинеглазовского: они мечтают о безопасных дорогах, по которым детей сможет возить школьный автобус, в настоящее время из-за плохой дороги его не предоставляют.

«Прошу вас услышать обращение. Может быть, вы поможете повлиять на власти и защитить наших детей», — говорится в сообщении родителей.

В результате обращения в посёлок прибыли Павлова и глава Советского района Михаил Буренков, признавший, что дорога плохая. Он обещал, что будут приняты меры. «Ситуацию с безопасным проездом детей к месту обучения беру под свой контроль. Есть новый школьный автобус, который будет начиная с сентября заниматься подвозом детей и родителей из поселка к школе и автобусной станции. Этот вопрос будет решен», — пообещал чиновник.

Пообещала помочь жителям посёлка и омбудсмен Павлова. «Начинаем совместную работу, чтобы сделать дорогу. Иногда усилий главы не хватает, чтобы придать проблеме первоочередное значение. Уполномоченный направит главе Челябинска соответствующее обращение», — сказала она.

В пресс-службе подчеркнули, что дело о дорогах в Новосинеглазовском будет находиться на контроле уполномоченного по правам человека.

Напомним, во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» (14 апреля 2016 года) Челябинская область оказалась в числе трёх регионов, жители которых больше всего жаловались на состояние дорог. Вопрос о состоянии дорог оказался одним из наиболее острых во время общения граждан с президентом России. Глава государства обещал принять меры в связи с жалобами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля правительство России выпустило распоряжение, согласно которому на выполнение региональных программ в сфере дорожного хозяйства распределены межбюджетные трансферты в общем объёме 52,55 млрд рублей.