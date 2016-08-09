Ставрополь, 9 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум.



Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

На развитие туризма в Ставропольском крае до 2020 года будет привлечено около 900 млн рублей средств федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Средства планируется направить на развитие здравниц Кавказских Минеральных Вод и реализацию новых инвестиционных проектов. Так, в регионе Кавминвод планируется построить первый на Северном Кавказе парк развлечений. Это проект планируется к реализации с привлечением итальянских инвестиций. Соглашение уже подписано в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Об этом ранее писало ИА REGNUM.

Теперь соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Ставрополья и Федеральным агентством по туризму. Документ предполагает реализацию программ развития туризма, помощь федерального агентства в привлечении инвесторов для реализации турпроектов, продвижение ставропольских туристских продуктов на отечественном и международном рынках.

Наиболее привлекательный из них — санаторно-оздоровительный туризм региона Кавминвод. Там с помощью Ростуризма будет развиваться курортная инфраструктура. Ранее в рамках созданного санаторно-курортного кластера на Кавказских Минеральных Водах уже была подведена дорога к санаторию «МашукАкваТерм» в Железноводске за счет инвестиций собственника в объеме около 340 миллионов рублей.

Сегодня в период развития внутреннего туризма в России курортные объекты загружены на 98%. Для дальнейшего увеличения туристического потенциала региону необходимо развивать курортную инфраструктуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья ставят перед собой цель увеличить объём туристического потока в крае до показателей 25−30 летней давности, когда курорты Кавказских Минеральных вод были очень популярны в России. В минувшем году Ставрополе посетило более 1,2 млн туристов.

В перспективе к 2025 году этот показатель планируется увеличить до 3 миллионов отдыхающих в год. Причем, уде в первом полугодии 2016 года этот показатель увеличился на 5%. Край посетили 433 тыс. человек.

Отметим, что во время подписания договора глава Ставрополья продемонстрировал новый туристический каталог курортов Кавказских Минеральных Вод — Атлас курортов Северного Кавказа. Атлас призван помочь туристам в составлении собственных маршрутов отдыха и оздоровления на Кавказе.

Добавим также, что доля здравниц Ставрополья в объеме санаторно-оздоровительных услуг страны составляет около 17%. За последние года на Ставрополье было создано около новых 5 тысяч мест размещения. За первое полугодие 2016 года было введено в строй еще 1,1 тысячи мест.