Воронеж, 9 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В шести школах Воронежа с этого года дети будут учиться в одну смену. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, было заявлено 8 августа на оперативном совещании в администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Как сообщила на совещании руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова, 1 сентября двери откроют 118 городских школ. Число учеников в этом году вырастет на 3,3%, педагогический состав тоже расширится — на 261 человека.

Обеспеченность школьников Воронежа учебниками и учебными пособиями в мэрии оценивают на 98,3%. В этом году, обещают в администрации города, этот показатель достигнет 100%: на приобретение учебников городу выделена субвенция в 74 млн рублей.

Как отмечалось, в целом на проведение капремонта учреждений образования в текущем году в бюджете выделено 72 млн рублей. Ремонт идет в 98 школах города: помимо собственно капремонта, ведутся работы по устранению нарушений норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, подготовке коммуникаций к зимнему периоду. На текущий ремонт выделено 18 млн рублей — на эти деньги в помещениях проводится косметический ремонт, подготовка коммуникаций к зиме. С 1 сентября в Воронеже откроется новая школа — на Московском проспекте. Только на приобретение оборудования для нее из муниципального бюджета, а также за счет бюджетного кредита направлено 116 млн рублей.

В шести школах ремонт помещений запланирован за счет федерального бюджета — в результате число школьников, которые учатся во вторую смену, должно снизиться. При этом глава города Александр Гусев поручил «рассмотреть возможность проведения ремонта в школах города для ликвидации второй смены».

Сегодня, отмечает ИА REGNUM, обучение во вторую смену ведется в большинстве школ Воронежа. При этом, по данным, приведенным в апреле этого года губернатором Алексеем Гордеевым, в целом по области во вторую смену учатся 10% школьников.