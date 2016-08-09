Самара, 9 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Прокуратура Самары проведет проверку в одной из городских школ в связи с обращением родителей учащихся. Граждане возмущены поправками к школьному дресс-коду, запрещающими ношение брюк девочками, передает 9 августа «Авторадио».

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Изменения, внесенные в положение о форме учащихся, были приняты еще в мае этого года на заседании совета школы №22, однако родители обратили на них внимание недавно. До изменений девочкам лишь не рекомендовалось надевать в школу брюки, теперь же на этот предмет одежды, включая брюки классического покроя, наложен запрет.

Кроме того, дресс-код школы теперь запрещает ношение учениками и ученицами пляжных шортов, маек и шлепанцев, платьев и блузок с глубоким декольте, слишком прозрачных или коротких, мини-юбок. Также не допускается ношение «вызывающих причесок», ультрамодной, яркой, бесформенной одежды.