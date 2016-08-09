Озёры, Московская область, 9 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. После пропажи шестилетней девочки Вероники Ч. в подмосковных Озерах 6 августа, следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). На сегодняшний день найти девочку так и не удалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Подмосковья.

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По данным ведомства, девочка жила в подмосковном городе Озеры со своими приемными родителями, братом, сестрой и бабушкой.

«Семья в которой проживала девочка является многодетной, благополучной, на учетах в ОДН ОМВД России по г. Озеры, КДН и ЗП администрации г. Озёры не состоит», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день местонахождение девочки не известно.

Напомним, девочка ушла с участка частного дома в районе ул. Краснофлотская 6 августа. Приметы девочки: рост 115 см, волосы светло-русые, вьющиеся до плеч, глаза серые. В день своей пропажи Вероника была одета в розовую майку с изображением принцессы, розовые шорты, розовые босоножки.