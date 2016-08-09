Ярославль, 9 августа, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин не смог собрать необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения в депутаты Государственной думы Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

ИА REGNUM Михаил Крупин

Для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу № 195 Михаилу Крупину необходимо было собрать 15 350 подписей.

«Мы уже проверили более 5000 подписей, из них 1181 подпись признана недействительной. Мы готовим решение комиссии об отказе в регистрации, так как недействительных подписей оказалось около 25%», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Закон допускает не более 5% брака в подписях. Таким образом, шанс на регистрацию у Михаила Крупина остается только при обжаловании действий избиркома в судах, что, с учетом предшествующей практики, маловероятно.

История с выдвижением бывшего зампреда регионального правительства сначала в детские омбудсмены, а спустя две недели после утверждения в депутаты, была одна из наиболее резонансных на выборах в Ярославской области. Вероятно, она подошла к логическому завершению.

Судя по всему, в Ярославской области в выборах не примет участие ни один самовыдвиженец. Кандидаты Алексей Волгин и Евгений Босторин, выдвинутые в порядке самовыдвижения по 195-му одномандатному округу, не предоставили в комиссию полный комплект необходимых для выдвижения документов.