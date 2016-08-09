Вологда, 9 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. На дорогах областного центра завершились ремонтные работы на деньги федерального бюджета.

14398 Дорога, нуждающаяся в ремонте

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в мае Вологодская область получила дополнительные трансферты от федерации в 500 млн рублей. Из них 300 млн пошли на ремонт самых разрушенных участков дороги Чекшино — Тотьма — Никольск в Сокольском, Тотемском, Бабушкинском и Никольском районах площадью 256 тыс. кв. м. Еще 200 млн направили на ремонты разбитых дорог в областном центре. Сейчас дорожные строители заасфальтировали последний участок дороги в 700 метров на улице Чернышевского, таким образом закончив все работы, ведущиеся за счет федеральной казны.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте дорожного хозяйства, в общей сложности было отремонтировано 154,7 тыс. кв. м. городских дорог."За счет федеральных средств удалось заменить верхний слой дорожного покрытия на ряде главных магистральных улиц Вологды: Ленинградской на участке от Окружного шоссе до проспекта Победы, на проспекте Победы на участке от ж/д переезда до улицы Батюшкова, на улице Чернышевского на участке от Октябрьского моста до улицы Железнодорожной. Кроме того, на улице Чернышевского сделаны дополнительные карманы для общественного транспорта», — сообщил корреспонденту агентства начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Гуслинский.

По его словам, пропускная способность улиц после ремонтов улучшилась, поэтому теперь пробки в Вологде должны стать меньше. Сейчас дороги областного центра продолжают ремонтировать уже за счет бюджета города. В общей сложности должно быть приведено в порядок 400 тыс. кв. м. дорог и 54 тыс. кв. м. пешеходных зон — это тротуары и подходы к школам и детским садам. Сейчас дорожникам осталось выполнить 20% от плана по ремонту дорог и 50% от плана по ремонту пешеходных зон. Полностью ремонтные работы планируют завершить до конца августа. Добавим, что в общей сложности на ремонт и содержание дорог Вологды в 2016 году планируют потратить порядка 1 млрд рублей. Из них 107 млн рублей должны были пойти на ремонт тротуаров.