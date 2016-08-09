Мадрид, 9 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. «Это будет исторический визит, новое начало. Я думаю, что в ходе наших с дорогим и уважаемым другом Владимиром обсуждений будет открыта новая страница в двусторонних отношениях будет открыта», — цитирует газета Реджепа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Визит

«В том, что Эрдоган выбрал Россию для своей первой поездки после неудачного переворота 15 июля, нет ничего случайного. Следует считать это выражением признательности за предупреждение о готовящемся перевороте, которое президент РФ успел отправить турецкому коллеге за некоторое время до неприятного события. Путин был одним из немногих мировых лидеров, которые поддерживали Эрдогана однозначно с самого начала. Российский лидер отличается и еще одним качеством: он воздерживается от вопросов относительно происходящей сегодня инволюции демократии в Турции», — говорится в редакционной статье.

«Турция считает, что поддержка России во время переворота была «безусловной и бескорыстной», и этим она сильно отличается от действий США и Европейского союза, которые критиковали и критикуют Эрдогана за усиление авторитаризма», — подчеркивает издание, приводя в подтверждение своих мыслей еще одну сильную цитату «гостя из Анкары»: «Запад поддерживает террор и стоял на стороне путчистов. Мы не получили поддержки со стороны наших союзников, которую ожидали. Ни до, ни после путча».

Сегодняшняя встреча Эрдогана и Путина — не просто знак примирения после конфликта со сбитым российским самолетом, но свидетельство развивающегося процесса нормализации отношений между двумя странами, начавшегося с момента принесения Эрдоганом извинений за случившееся с Су-24, — резюмирует АВС.