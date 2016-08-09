ABC: «Визит Эрдогана в Петербург — выражение признательности Путину»
Мадрид, 9 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. «Это будет исторический визит, новое начало. Я думаю, что в ходе наших с дорогим и уважаемым другом Владимиром обсуждений будет открыта новая страница в двусторонних отношениях будет открыта», — цитирует газета Реджепа Эрдогана.
«В том, что Эрдоган выбрал Россию для своей первой поездки после неудачного переворота 15 июля, нет ничего случайного. Следует считать это выражением признательности за предупреждение о готовящемся перевороте, которое президент РФ успел отправить турецкому коллеге за некоторое время до неприятного события. Путин был одним из немногих мировых лидеров, которые поддерживали Эрдогана однозначно с самого начала. Российский лидер отличается и еще одним качеством: он воздерживается от вопросов относительно происходящей сегодня инволюции демократии в Турции», — говорится в редакционной статье.
«Турция считает, что поддержка России во время переворота была «безусловной и бескорыстной», и этим она сильно отличается от действий США и Европейского союза, которые критиковали и критикуют Эрдогана за усиление авторитаризма», — подчеркивает издание, приводя в подтверждение своих мыслей еще одну сильную цитату «гостя из Анкары»: «Запад поддерживает террор и стоял на стороне путчистов. Мы не получили поддержки со стороны наших союзников, которую ожидали. Ни до, ни после путча».
Сегодняшняя встреча Эрдогана и Путина — не просто знак примирения после конфликта со сбитым российским самолетом, но свидетельство развивающегося процесса нормализации отношений между двумя странами, начавшегося с момента принесения Эрдоганом извинений за случившееся с Су-24, — резюмирует АВС.