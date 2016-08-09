Москва, 9 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму РФ соглашение между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на территории Сирии. Данная информация размещена во вторник, 9 августа, в базе данных нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Законопроект № 1 145 328−6 «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики» находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля правительство Российской Федерации (РФ) одобрило соглашение, предусматривающее размещение авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии.

Военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 г. по просьбе сирийского лидера Башара Асада.

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