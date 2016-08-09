Калуга, 9 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум.



башдомком.рф Взносы на капитальный ремонт

По итогам первого полугодия среднемесячная собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в целом по области составила 81,5%, — заявил на заседании регионального правительства директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Александр Басулин, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM .

По словам Басулина, в результате проводимой Фондом работы на местах — в Жуковском, Козельском, Куйбышевском и Сухиничском районах собираемость удалось повысить до 90% и более. Общий объем собранных средств составил 1 миллиард 285 млн рублей.

В числе ключевых проблем этой деятельности — отсутствие полной базы данных по плательщикам взносов. По мнению руководителя Фонда, эффективным способом решения может стать получение сведений из Единого реестра прав на недвижимое имущество. Вторая проблема — долги. Фондом ведется претензионная работа: в суды подано 320 заявлений о принудительном взыскании долга, направлено 20 претензий к юрлицам на общую сумму 5,5 млн руб. Заключен агентский договор с юридической фирмой на ведение исковой деятельности из расчета тысячу исков в месяц. Изучив опыт других субъектов, Фонд готов направлять должникам заказные письма с претензией.

«В такой ситуации граждане имеют право сказать: если вы сами не платите, то что же вы с нас спрашиваете?», — заметил Анатолий Артамонов, обращаясь к главам местных администраций на тему долгов Фонда. Относительно пополнения базы Фонда сведениями из реестровой организации губернатор рекомендовал активизировать межведомственное взаимодействие, но при этом призвал «не допустить утечки информации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Калужской области размер взноса в Фонд капремонта вырос на 6,46% для домов с лифтом и на 6,38% для домов без лифта. Жители домов, оборудованных лифтами, теперь будут платить 7,41 руб. за один квадратный метр общей площади в месяц, жители домов без лифтов — 6,5 руб. Такое решение о повышении размера взносов было принято областным правительством. Напомним, взносы на капитальный ремонт домов с жителей Калужской области начали собирать в октябре 2014 года.