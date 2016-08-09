Ярославль, 9 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора департамента финансов Ярославской области с 9 августа назначен Илья Баланин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Такое решение принял врио губернатора области Дмитрий Миронов. Прежний директор регионального депфина Алексей Долгов остается в статусе и.о. заместителя областного правительства — ранее он совмещал две должности. Пока Илья Баланин исполняет обязанности временно.

фото сайта yarregion.ru Илья Баланин

«В этом статусе он будет находиться временно, до принятия Министерством финансов Российской Федерации решения о его соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа субъекта РФ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

С апреля 2011 года Илья Баланин возглавлял департамент финансов Костромской области. Он довольно молод — 29 декабря ему исполнится 40 лет. В 1999 году Баланин закончил Костромскую сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в Костромском государственном технологическом университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Карьера Ильи Баланина начиналась в федеральной госструктуре — отделении Федерального казначейства по городу Костроме. По служебной лестнице он продвигался довольно быстро, и все время вверх, пройдя путь от специалиста второй категории до главного казначея отделения.

Затем Баланин перешел в аналогичную структуру местных органов власти — мэрии Костромы. Он был сначала заместителем, а потом и начальником финансово-казначейского управления горадминистрации.

В 2011 году Баланин был назначен директором депфина Костромской области. Примечательно, что это произошло при губернаторе Игоре Слюняеве, который спустя год был отправлен Владимиром Путиным в отставку. Однако новый губернатор Сергей Ситников не стал менять руководителя ключевого департамента, и при нем Баланин проработал еще 4 года, что характеризует его как крепкого профессионала.

Накануне перевода в Ярославль Сергей Ситников поблагодарил Илью Баланина за совместную работу. Баланин имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Декларация о его доходах и имуществе типична для регионального чиновника такого ранга — две квартиры в совместном пользовании с супругой и двумя детьми — 103,6 и 55,8 кв.м., автомобиль Киа Соренто, доход чуть менее 1 млн рублей.

Отличие финансов Костромской области от Ярославской в глубокой дотационности первой. Ярославский бюджет почти в 3 раза больше (54 млрд против 19), причем госдолг Костромской области практически равняется бюджету — 18,7 млрд. За время руководства депфином Ильей Баланиным госдолг региона вырос более чем в 2 раза (в 2011 году он равнялся 8 млрд), но это объясняется скорее общей экономической и политической ситуацией в регионе и стране. В Ярославской области госдолг в это время рос значительно быстрее — с 11 млрд на конец 2011 года до 38 млрд на август 2016-го.

В Правительстве Ярославской области никак не объясняют выбор нового руководителя финансового ведомства региона. Вероятно, определенную роль сыграла географическая близость и стремление поменять ключевые персоны правительства экс-губернатора Сергея Ястребова.

Отметим, однако, что ранее при смене главы региона новые губернаторы полагались на местные кадры в депфине — при трех губернаторах на этом посту работал Анатолий Федоров, высокие профессиональные качества которого отмечали как в Ярославле, так и в Минфине. Долгов является своего рода учеником Федорова.