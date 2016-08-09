Москва, 9 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В России готовится новый антипиратский закон: Министерство культуры России собирает информацию для составления текста документа, пишет газета «Известия» со ссылкой на заинтересованные организации.

Clker-Free-Vector-Images Пиратский флаг

Отмечается, что информацию о готовящемся в Минкультуры законе подтвердили представители Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), в Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), а также в ассоциации «Интернет-видео». Эти структуры заинтересованы в том, чтобы были ужесточены антипиратские законы.

По их данным, в настоящее время самое большое нарушение авторских прав происходит в интернете, а именно — через соцсети, ведь пользователи могут выкладывать любой контент.

Утверждается, что если ранее социальные сети можно было признать виновными в нарушении авторских прав, то после вступления в силу статьи 1253.1 Гражданского кодекса РФ возникла ситуация, когда на рынке действует «информационный посредник».

При помощи этого фактора соцсети, позволяющие размещать контент, уже не несут адекватной ответственности. По мнению правообладателей, статьи 1253.1 ГК требуют пересмотра.