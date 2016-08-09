В Германии туриста из Китая по ошибке сделали беженцем
Штутгарт, Германия, 9 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Турист из Китая, совершавший поездку по Европе, попал в сложное положение, оказавшись в лагере для беженцев в Германии из-за бюрократической путаницы и незнания немецкого и английского языков, сообщает Europe1 со ссылкой на «Красный крест».
Как отметил сотрудник благотворительной организации Кристоф Шюттерман, по непонятной на данной момент причине, власти ФРГ посчитали, что 31-летнему туристу из КНР, который не говорит ни по-английски, ни по-немецки, требуется помощь.
После того, как он прибыл в аэропорт Штутгарта 4 июля, его отвезли в центр первоначального содержания в Гейдельберге. Он потерял деньги и заполнил, вероятнее всего, по ошибке бланк прошения о предоставлении ему статуса беженца, который ему дали представители местных властей.
Согласно принятой в Германии процедуре расселения беженцев между федеральными землями, он был переведен в центр проживания в Дортмунде, затем — в Дюльмене.
«Заработала машина, из тисков которой невозможно вырваться», — заявил Шюттерман в интервью изданию Dülmener Zeitung.
По его словам, несчастного лишили паспорта и визы, он был вынужден пройти все предписанные процедуры: медицинский осмотр, снятие отпечатков пальцев и другие. Шюттерман, который возглавляет также центр размещения мигрантов и беженцев в Дюльмене, и его коллега быстро заметили, что мужчина отличается от прочих гостей их учреждения. Непонимание удалось избежать благодаря электронному переводчику, установленному на мобильном телефоне.
«Он сказал, что хочет поехать во Францию и Италию», — добавил Шюттерман.
Остановить государственную машину удалось только через десять дней — через две недели после начала злоключений китайского туриста, который продолжил свою поездку по странам Европы.
«Я представлял себе Европу по-другому», — передает слова несчастного канал WDR.