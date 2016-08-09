Штутгарт, Германия, 9 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Турист из Китая, совершавший поездку по Европе, попал в сложное положение, оказавшись в лагере для беженцев в Германии из-за бюрократической путаницы и незнания немецкого и английского языков, сообщает Europe1 со ссылкой на «Красный крест».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Как отметил сотрудник благотворительной организации Кристоф Шюттерман, по непонятной на данной момент причине, власти ФРГ посчитали, что 31-летнему туристу из КНР, который не говорит ни по-английски, ни по-немецки, требуется помощь.

После того, как он прибыл в аэропорт Штутгарта 4 июля, его отвезли в центр первоначального содержания в Гейдельберге. Он потерял деньги и заполнил, вероятнее всего, по ошибке бланк прошения о предоставлении ему статуса беженца, который ему дали представители местных властей.

Согласно принятой в Германии процедуре расселения беженцев между федеральными землями, он был переведен в центр проживания в Дортмунде, затем — в Дюльмене.

«Заработала машина, из тисков которой невозможно вырваться», — заявил Шюттерман в интервью изданию Dülmener Zeitung.

По его словам, несчастного лишили паспорта и визы, он был вынужден пройти все предписанные процедуры: медицинский осмотр, снятие отпечатков пальцев и другие. Шюттерман, который возглавляет также центр размещения мигрантов и беженцев в Дюльмене, и его коллега быстро заметили, что мужчина отличается от прочих гостей их учреждения. Непонимание удалось избежать благодаря электронному переводчику, установленному на мобильном телефоне.

«Он сказал, что хочет поехать во Францию и Италию», — добавил Шюттерман.

Остановить государственную машину удалось только через десять дней — через две недели после начала злоключений китайского туриста, который продолжил свою поездку по странам Европы.

«Я представлял себе Европу по-другому», — передает слова несчастного канал WDR.