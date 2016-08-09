Оренбург, 9 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области аграриями пройден рубеж в 1 миллион тонн зерна нового урожая. Валовой сбор зерна ожидается в пределах 3,2 млн тонн, при средней урожайности 11,5 центнеров с 1 га, что обеспечит область семенами, фуражом, позволит иметь товарное зерно для реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Борис Кустодиев. Молотьба. 1908

Лидерами по общему намолоту являются Бузулукский район — 88,5 тыс. тонн, Курманаевский — 74 тыс. тонн, Сорочинский — 74,4 тыс. тонн. Наиболее высокой урожайности добиваются земледельцы Курманаевского, Бугурусланского, Грачевского, Матвеевского, Асекеевского, Переволоцкого, Первомайского, Сорочинского, Ташлинского и Тоцкого районов, где получают от 20,8 до 31,5 ц с гектара.

Уборочная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2016 году составляет 4 млн 205,2 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области — 2 млн 743 тыс. га (тритикале — 8,9 тыс. га, ржи — 189,1 тыс. га, пшеницы озимой и яровой — 1 млн 647,7 тыс. га, ячменя — 500,9 тыс. га, гречихи — 85,5 тыс. га, овса — 92,1 тыс. га, проса — 69,1 тыс. га, зернобобовых культур — 49,3 тыс. га, кукурузы на зерно — 60,6 тыс. га, сорго — 39,8 тыс. га).

На сегодняшний день зерновых и зернобобовых культур скошено 617,8 тыс. га, обмолочено 594,3 тыс. га, намолочено 1 млн 134,2 тыс. тонн. Средняя урожайность по области составляет — 19,1 ц/га.

Напомним, что под урожай 2015 года были заняты площади в 4189,8 тыс. га, из них под зерновые — 2766,3 тыс. га. Намолочено 2 млн 156,7 иыс. тонн зерна в весе после доработки (72% от целевого индикатора) при средней урожайности 10,2 ц/га с уборочной площади. Произведено 1355,5 тыс. тонн пшеницы. Из-за засухи в 2015 году погибли посевы на площади 596 тыс. га (14% от посевной площади). Сумма ущерба составила 1,7 млрд рублей.