Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проведет собрание в Рио-де-Жанейро во время Олимпийских игр-2016. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщили в пресс-службе IAAF.

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«Так как билеты на ЧМ по легкой атлетике 2017 г. в Лондоне поступили в продажу, приоритетом должно стать восстановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики, чтобы российские атлеты смогли принять участие в соревнованиях через год», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе IAAF отметили, что комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая надеется возобновить диалог с Временным координационным комитетом Олимпийского комитета России (ОКР), проведет свою следующую встречу в Бразилии во время летних Игр-2016.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВФЛА была полностью дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Все легкоатлеты РФ были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпийский игр-2016.