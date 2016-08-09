Москва, 9 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Состояние алкогольного рынка в России характеризовалось снижением объемов продаж легального алкоголя, ростом нелегальной алкогольной продукции и, соответственно, сокращением поступления акцизов в бюджетную систему Российской Федерации. Таковы данные проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного ораган.

Пампео Массани. Виноделы. 1850-1920

«Объемы производства алкогольной продукции сократились в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 10,9%. В то же время объем розничных продаж алкогольной продукции вырос на 7,2%, что может свидетельствовать о росте оборота нелегальной алкогольной продукции», — привел цифры аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. При этом он подчеркнул, что официальных статистических данных по производству и потреблению нелегальной алкогольной продукции в стране нет.

Сумма начисленных в 2015 г. акцизов (281,8 млрд рублей) снизилась по сравнению с 2013 г. на 2,5%, при том, что ставки акцизов на крепкую алкогольную продукцию выросли с 2012 г на 97% (с 254 рублей до 500 рублей за литр безводного спирта). «Фактические поступления акцизов в бюджетную систему Российской Федерации в 2015 году составили 271,2 млрд рублей, что на 9,5% ниже уровня 2014 года и на 0,8% — 2013 года», — отметил аудитор.

С целью улучшения ситуации и развития конкуренции на алкогольном рынке в ноябре 2015 г. правительство утвердило соответствующий План мероприятий («дорожную карту») со сроком исполнения до конца 2018 года. По состоянию на 1 июля 2016 г. из 21 мероприятия «дорожной карты» реализовано 18.

«В результате принятые меры позволили обеспечить в первом полугодии 2016 года рост поступления акцизов на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года», — отметил аудитор.

Вместе с тем остаются неурегулированными отдельные вопросы контроля и надзора за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что не обеспечивает эффективность принимаемых мер государственного регулирования в указанной сфере.

В частности, не урегулирована процедура уничтожения алкогольной продукции, возвращенной производителю по причине несоответствия требованиям качества. Не предусмотрено требование о декларировании объема использования этилового спирта для технических и иных целей, не связанных с производством алкогольной продукции объемом меньше 200 дал в год. Не регламентирован порядок контроля и учета перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции авиационным, железнодорожным, водным транспортом, в том числе порядок их оснащения приборами учета. Не определены нормативы затрат электрической и тепловой энергии на производство этилового спирта. Не установлено требование заполнения и представления налоговых деклараций по акцизам на алкогольную продукцию на основании данных об объемах производства, зафиксированных в ЕГАИС, что создает риски некорректного определения объема подакцизной продукции и непоступления платежей акцизов в бюджетную систему Российской Федерации.

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности Росалкогольрегулирования свидетельствует о тенденции сокращения объема выявленного нелегального оборота этилового спирта и алкогольной продукции на 36% — с 1 млн 220,8 тыс. дал в 2014 г. до 776,7 тыс. дал в 2015 г. При этом количество возбужденных МВД России дел по фактам нелегального производства и оборота алкогольной продукции возросло в 2015 г. на 8,7%.

Также проверкой были установлены нарушения, не исключающие наличие коррупционных рисков в деятельности территориальных органов Росалкогольрегулирования. Кроме того, выявлены и другие серьёзные нарушения.

Напомним, в настоящее время на территории Российской Федерации производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по данным Росалкогольрегулирования, осуществляют 352 организации на основании 830 лицензий, в том числе 65 производителей этилового спирта и 280 производителей алкогольной продукции.