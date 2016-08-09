Москва, 9 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. За 7 месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тыс. российских туристов, то за такой же период текущего года — всего 48 тысяч человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

guide.travel.ru Пустой пляж. Анталия

Еще более впечатляющим стало падение российского турпотока в июле: в 57 раз. По данным международного аэропорта Антальи, вместо 573 тыс. туристов, которые прибыли на отдых на курорт в июле прошлого года, в этом году этот показатель составило всего 10 тыс. человек.

Количество иностранных туристов, которые посетили турецкий курорт с января по июль, упало на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые семь месяцев 2016 года в Анталью прибыли 2,8 миллиона зарубежных гостей по сравнению с 5,3 миллионами, которые посетили курорт за аналогичный период прошлого года.

Наряду с российскими отдыхающими, Анталья несет серьезные потери и на немецком рынке. По сравнению с прошлым годом курорт не досчитался каждого третьего туриста из Германии. В общей сложности снижение въездного турпотока из Германии составило 500 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года турпоток из России в Турцию из-за ухудшений дипломатических отношений между странами, а также снижения уровня безопасности в Турции, упал на 87% к аналогичному периоду 2015 года (с 1,5 млн до 184 тыс. туристов). Такое резкое сокращение турпотока стоило турецкому турбизнесу и стране недополученных $840 млн.

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