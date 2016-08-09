Канзас-Сити, США, 9 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Причиной гибели 10-летнего мальчика на самой высокой горке в мире стала травма шеи, сообщает The Kansas City Star со ссылкой на полицию.

stltoday.com Водяная горка в Schlitterbahn Water Park

Тело ребенка было обнаружено в бассейне аквапарка города Канзас-сити Schlitterbahn Water Park сотрудниками полиции и пожарными. Также на самой высокой горке мира Verrückt пострадали две женщины, они находились с погибшим сыном конгрессмена в одной лодке.

Пострадавшие госпитализированы с легкими травмами. Отмечается, что они не были знакомы с ребенком. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 7 августа в аквапарке в Канзас-сити погиб Калеб Томас, сын конгрессмена от штата Канзас Скотта Шваба. Аквапарк временно закрыт.