Москва, 9 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Алла Бут — жена находящегося в американской тюрьме гражданина России Виктора Бута заявила, что спецслужбы США обещали ему смягчить приговор в том случае, если Бут даст показания против главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает RT.

kremlin.ru Игорь Сечин

Супруга Бута утверждает, что муж никогда не был знаком с Сечиным. Тем не менее, американские спецслужбы считают, что Бут работал на Сечина. Когда Виктор Бут отказался давать подобные показания, его приговорили к 25 годам тюрьмы.

«Виктор действительно не был знаком с Сечиным и никогда на Сечина не работал. Они вообще нигде и никогда не пересекались», — сказала Алла Бут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2012 года российский предприниматель Виктор Бут был приговорён Федеральным судом Нью-Йорка к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

4 мая федеральный судья Шира Шейндлин, вынесшая Буту приговор, назвала его чрезмерно суровым. Она сделала это после ухода в отставку, уточнив, что, по её мнению, террористом или боевиком он точно не был.

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