Мурманск, 9 августа, 2016, 10:26 — ИА Регнум. 11 иностранцев трудились в Мурманске незаконно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В ходе проверки места фактического осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами выявлены 4 гражданина Республики Узбекистан, 5 граждан Республики Таджикистан и 2 гражданина Республики Молдова, которые осуществляли трудовую деятельность в нарушение требований миграционного законодательства, — отметили в ведомстве. — Было установлено, что они осуществляли трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого получали патент на неё».

Как отметили в УМВД, указанные иностранные граждане документировались патентами на осуществление трудовой деятельности в городе Санкт-Петербурге и не имели права работать на территории Мурманской области. По итогам проверки иностранцев привлекли к административной ответственности, каждый должен заплатить штраф 2 тысячи рублей.

Тем временем, по информации регионального комитета по труду и занятости населения, работодатели и заказчики работ по состоянию на конец июля заключили 2733 договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, из них сейчас трудятся 2057 человек. Согласно статистике, 30% иностранцев заняты в строительстве, чуть меньше — 28% — в торговле, 9% работают на обрабатывающих производствах, 8% занимаются операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, в деятельности гостиниц и ресторанов заняты 7% мигрантов. За полгода мурманские власти выдали 786 патентов. Иностранные работники, получившие разрешение на осуществление трудовой деятельности, прибыли из Узбекистана (402 человека), Таджикистана (137 человек), Украины (116 человек), Азербайджана (93 человека), Молдовы (37 человек).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года в Центры занятости населения Мурманской области за содействием в поиске работы обратились 68 граждан Украины, 56% из них были трудоустроены. Всего с учётом самостоятельно трудоустроившихся в экономике региона занято около 3000 граждан, вынужденно покинувших Украину.