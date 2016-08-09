Павловский Посад, Московская область, 9 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Массовая гибель рыбы в реке Вохонка в подмосковном Павловском Посаде была зафиксирована после жалоб местных жителей. Неочищенные сточные воды, предположительно, попали в водоем с территории действующего неподалеку мусоросортировочного завода. Возбуждено дело об административном правонарушении. Тем временем эксперты советуют жителям области, чьи дома находятся вблизи промышленных предприятий, избегать купания в местных реках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

По данным пресс-службы министерства экологии области, гибель рыбы была зафиксирована недалеко от деревень Рахманово и Фатеево Павлово-Посадского района. В ходе проверки был установлен сброс неочищенных сточных вод на почву и в саму реку, которая протекает через город и впадает в Клязьму.

Недалеко от места ЧП находится территория действующего мусоросортировочного завода. За огороженной территорией предприятия в большом количестве размещен бытовой и строительный мусор, автомобильные аккумуляторы, крупные баки с технической жидкостью. По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении.

«В кратчайшие сроки для проведения экспертизы воды и почвы к расследованию будут привлечены специалисты Центра лабораторных исследований, экспертиза определит концентрациизагрязняющих веществ. В случае превышений нарушитель будет обязан ликвидировать негативные последствия своей деятельности, либо выплатить серьезный ущерб, нанесенный окружающей среде», — пояснил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщил руководитель проекта «Экологическая экспедиция» движения «Местные» Александр Трунов, жителям области стоит воздеражаться от купания в реках, протекающих рядом с промышленными предприятими.

«Сначала нужно понять, что именно растеклось, так как не все, что убивает рыбу может убить человека, но, вообще, гражданам в Московской области, которые живут вблизи предприятий, купаться в местных реках не желательно. Если говорить про городские пруды, там нежелательно купаться по микробиологическим причинам — можно подцепить, скажем, кишечную палочку. Реки же — опасность того, что поблизости предприятий река может использоваться для сброса вод, а особенно на востоке региона, там сегодня вода может быть неопасной, а завтра уже опасной. Сигналом может как раз служить погибшая рыба», — пояснил Трунов.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о том, что жители Павловского Посада обнаружили несколько сотен мертвых рыб в реке Вохна (Вохонка). «Явно подействовала какая-то сильнодействующая химия, поскольку погибли даже глубинные рыбы вроде налима», — сообщил телеканалу местный житель Илья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, загрязнение подмосковных рек стало настоящей проблемой для региона. Так, 30 июля в реку Раковку в микрорайоне Климовск произошла утечка дизельного топлива из нефтетрубопровода после незаконной врезки. Ликвидация последствия ЧП до сих пор продолжается. 9 августа Роспотребнадзор временно запретил купание в зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» из-за несоответствия проб воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.