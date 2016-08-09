Екатеринбург, 9 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту порчи общедомового имущества в доме по улице Куйбышева. Акты вандализма стали происходить после того, как жители дома решили организовать товарищество собственников жилья (ТСЖ) и отказаться от услуг управляющей компании.

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Напомним, что в начале лета текущего года, неизвестные перерезали электропроводку в лифтовой шаште дома, а позже были залиты гудроном холл первого этажа и лифтовая шахта. По версии жильцов, таким образом сотрудники управляющей компании решили отомстить жителям дома за отказ от их услуг.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в надзорное ведомство проводило проверку по фактам порчи имущества дома. В дальнейшем материалы были переданы в правоохранительные органы.

«Сотрудники подразделения дознания отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Заявление о порче имущества поступило от жителей дома по улице Куйбышева. Полиция отрабатывает все возможные версии», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, текущим летом было также совершено несколько нападений на председателей ТСЖ. Так 17 июня неизвестный избил 59-летнюю женщину, которая является главой товарищества дома по улице Технической. Момент нападения был зафиксирован авторегистратором припаркованной возле дома машины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Спустя месяц 19 июля был подожжён принадлежащий председателю ТСЖ «Эльмашевское» автомобиль. Установленная возле стоянки камера видеонаблюдения зафиксировала, как к машине подошёл неизвестный, после чего произошло резкое возгорание моторного отсека автомобиля. Мужчина написал заявление в полицию.

А в начале августа хулиганскому нападению подвергся руководитель ТСЖ дома по улице Чайковского в Екатеринбурге. 1 августа мужчина отправился расклеивать листовки о предстоящем 4 августа собрании собственников жилья и был избит неизвестными. Пострадавший считает, что нападение связано с его общественной деятельностью. Ранее жильцы дома организовали товарищество собственников жилья и отказались от услуг управляющей компании. Сам мужчина был выбран руководителем ТСЖ.