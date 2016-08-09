Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. На Камчатке ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту поднято по тревоге в рамках внезапной проверки, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам представителя ВВО Владимира Матвеева, ракетчики совершили 40-километровый марш из пункта постоянной дислокации и развернулись на боевых позициях. В ходе марша ракетчики прошли все виды учебно-боевой подготовки: от походного охранения до ведения противовоздушной обороны.

Кроме того, организована отработка нормативов по применению противокорабельных ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж» и противодействие диверсионным группам условного противника. В учениях принимают участие более 500 военнослужащих и 90 единиц автомобильной и специальной техники.