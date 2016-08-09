Окуловка, Новгородская область, 9 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В городе Окуловка Новгородской области 45-летний гражданин Латвии предстанет перед судом за культивирование и хранение наркотических средств в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, и.о. прокурора Окуловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

tdfugere Марихуанна. Выращивание

Гражданин Латвии Юрийс Рощинс обвиняется по ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. По версии следствия, около своего дома в деревне Кренично Окуловского района он оборудовал хозяйственную пристройку, где с сентября по декабрь 2015 года организовал выращивание растений, содержащих наркотические средства.

В ходе обыска у него было изъято более 80 растений конопли и около 450 граммов марихуаны.

«Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объёме», — сообщили в прокуратуре Новгородской области. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Окуловский районный суд для рассмотрения по существу.