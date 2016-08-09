Волгоград, 9 августа, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Волгограде пятеро несовершеннолетних детей остались без матери. Накануне судебные приставы изъяли их из семьи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФССП 9 августа, таково было решение суда, согласно которому дети были переданы отделу опеки и попечительства.

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Мать за ребятами, самому старшему из которых 13 лет, а младшей дочери только три года, не ухаживала, не заботилась об их воспитании. За это суд лишил ее родительских прав. Картина, которая предстала перед глазами приставов, приехавшими исполнить решение суда, была ужасающей. Частный дом с разбитыми окнами, ужасный запах стоял даже на улице, повсюду грязь, стекла и разбросанный мусор. Мать и дети были не мытые и босые. На маленькую трехлетнюю девочку даже не смогли найти обувь.

Препятствовать приставам горе-мать не стала. Однако заявила, что планирует найти работу, восстановить свои утраченные права и вернет детей в ближайшее время.

Как отметили представители органов опеки, такие обещания им приходится слышать достаточно часто, но в большинстве случаев нерадивые родители своего слова не держат.

В настоящее время дети находятся в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Добавим, что только в июне в Волгоградской области было возбуждено два уголовных дела в отношении горе-родителей. Так, под статью попала многодетная мать из Светлоярского района. Она не исполняла обязанностей по содержанию и воспитанию троих малолетних детей, 6, 5 и двух лет. На неблагополучную семью сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних обратили внимание еще летом прошлого года, после систематических обращений соседей по поводу злоупотребления молодой женщиной спиртными напитками.

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Под Волгоградом мать регулярно била дочь за плохие оценки

Выяснилось, что женщина действительно не работала и злоупотребляла алкоголем. Кроме того, она приглашала своих собутыльников к себе домой, ругалась нецензурно в присутствии детей, обзывала их и унижала. В доме царила антисанитария. Все трое детей спали на одном сломанном диване без постельного белья. Не было у ребят и необходимых продуктов питания, одежды, игрушек. Мать с ними не занималась, не гуляла и не играла.

В отношении подозреваемой дважды составлялись административные протоколы. Однако многодетная мать не исправилась. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело. Мать могут лишить и родительских прав.

Еще одна подобная история произошла в Котельниковском районе. Семья с двумя детьми (мальчиками пяти лет и одного года) перебивалась случайными заработками отца. Эти деньги, как и детские пособия, в основном тратились на приобретение спиртного. В это время дети ходили голодными, необходимой одежды у них не было. Их дом содержался в беспорядке.

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34-летняя мать детей в 2010 году уже была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка, после этого она родила еще двоих, но не исправилась. По мере возможности мальчиков кормили продавцы из местных магазинов. Старший часто убегал из дома и гулял по окрестностям вблизи водоема без присмотра, подвергая свою жизнь опасности.

Кроме этого, выяснилось, что подозреваемая била старшего сына за то, что тот просит есть, и совершенно не обращала внимание на младшего, когда тот плакал. Вопрос о дальнейшей судьбе детей решается. А матери предстоит ответить за неисполнение обязанностей по воспитанию детей согласно букве закона.