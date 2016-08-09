Иркутск, 9 августа, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Разгорающаяся предвыборная борьба за посты депутатов Госдумы уже дает поводы рассуждать об интересах, которые будут представлять вновь испеченные народные избранники в парламенте страны.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Так, согласно данным, представленным на сайте избирательной комиссии Иркутской области, 2 августа в избирательный фонд кандидата в депутаты Госдумы РФ от КПРФ Андрея Андреева поступило в общей сложности 10 млн рублей. Деньги в адрес действующего депутата нижней палаты парламента России, члена комитета ГД по транспорту, заместителя председателя комиссии по вопросам депутатской этики равными долями (по 5 млн) направили ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Глобус» (дочерняя компания «Сибири»).

Андреев, как следует из материалов областного избиркома, зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Братскому одномандатному избирательному округу №96.

Внутри Иркутской области масса нерешенных проблем, особенно в части транспортной инфраструктуры. Например, скандал вокруг иркутского аэропорта, который в последнее время беспокоит как чиновников, так и представителей крупного бизнеса. Аэропорт Иркутска — один из немногих в стране, остающихся в собственности региональных властей. В конце мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о том, что в развитии аэропорта примет участие компания «Новапорт» Романа Троценко. Данное высказывание наделало немало шума. Другие потенциальные инвесторы высказались резко против лоббирования интересов одного из участников рынка и потребовали провести конкурс на законных основаниях. Споры по этому вопросу до сих пор не утихли.

Группа «Новапорт» уже побеждала на конкурсах со скандалом — взять хотя бы громкую историю с приватизацией аэропорта в Перми, когда, после пересмотра итогов конкурса, холдинг Романа Троценко все же получил актив. «Новапорт» — один из трех крупнейших игроков аэропортового рынка в России. В числе его активов — новосибирский аэропорт «Толмачево», который, в свою очередь, является одним из двух базовых для авиакомпании S7 (торговый знак ПАО «Авиакомпания «Сибирь»). Владельцы авиаперевозчика давно и тесно сотрудничают с господином Троценко. При этом, что касается Братска (Иркутская область), здесь S7 выполняет львиную долю регулярных и чартерных рейсов.

Факты — вещь упрямая. И они говорят следующее: фонд кандидата Андреева пополнен двумя авиакомпаниями, чьим базовым аэропортом является «Толмачево», входящее в группу Троценко. Возникает логичный вопрос: чьи интересы может представлять депутат-коммунист Андрей Андреев в случае победы на выборах? И еще один: зачем одному из лидеров рынка авиаперевозок поддерживать коммунистов на грядущих выборах? Не означает ли это, что у S7 (а косвенно, возможно, и у г-на Троценко) появился какой-то интерес еще и в Братске? А там есть только один профильный актив — аэропорт, который может стать недостающим звеном в империи «Новапорта». Особенно, учитывая намерение правительства Иркутской области объединить все местные аэропорты под единым управлением. Логично? Вполне.

В иркутской прессе уже высказывались версии о поддержке «Новапортом» регионального отделения КПРФ. Возможно, хозяева «Толмачево» избрали другой путь поддержки — непрямой, через давнего бизнес-партнера. Такой вариант, судя по последним событиям, нельзя полностью исключать.