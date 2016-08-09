Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), в котором уже несколько дней проходят летние Олимпийские игры — 2016, открылся ресторан для бедных: здесь люди смогут бесплатно поесть за счёт неиспользованных продуктов, закупленных для участников соревнований, сообщает портал UOL.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Организацией поступления в ресторан продуктов занимаются местные благотворительные структуры. Ситуацию прокомментировал один из инициаторов благотворительной акции Давид Герц. Он пояснил, что часть закупленных продуктов для приготовления блюд рестораном Олимпийской деревни в эти дни уничтожалась за ненадобностью: содержимое 20 грузовиков с едой ежедневно сжигалось.

«Мы сделали все возможное, чтобы договориться с поставщиками о доставке излишков в наш ресторан», — сказал он.

Олимпиада-2016 в Бразилии открылась 5 августа. Продлятся Игры до 21 августа, после чего начнутся Параолимпийские игры — с 7 по 18 сентября.