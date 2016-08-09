Пекин, 9 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Государственной океанической администрации КНР, в ближайшее время на территории провинции Хайнань будет создан центр по изучению ресурсов Южно-Китайского моря. Исследовательский институт начнет свою работу в ноябре 2016 г., в настоящее время ведется набор научных сотрудников.

Территориальные границы моей родины никем не должны быть нарушенными. Плакат КНР 1974

Главной целью создания уникального научного центра станет защита водных ресурсов от деятельности человека, отслеживание экологической обстановки в регионе, а также изучение биологического и минерального разнообразия региона, пишет «Чжунго жибао».

Власти КНР намерены пригласить на работу не менее 40 специалистов, в том числе из зарубежных стран. На финансирование научного заведения уже выделено 10 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июля власти провинции Хайнань заявили, строительные работы по возведению первого в мире музея Южно-Китайского моря завершатся до конца 2016 г. Уже в следующем году музей, расположенный в г. Цюнхай, примет первых туристов.