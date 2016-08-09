Китай создаст уникальный центр по изучению Южно-Китайского моря
Пекин, 9 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Государственной океанической администрации КНР, в ближайшее время на территории провинции Хайнань будет создан центр по изучению ресурсов Южно-Китайского моря. Исследовательский институт начнет свою работу в ноябре 2016 г., в настоящее время ведется набор научных сотрудников.
Главной целью создания уникального научного центра станет защита водных ресурсов от деятельности человека, отслеживание экологической обстановки в регионе, а также изучение биологического и минерального разнообразия региона, пишет «Чжунго жибао».
Власти КНР намерены пригласить на работу не менее 40 специалистов, в том числе из зарубежных стран. На финансирование научного заведения уже выделено 10 млн юаней.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июля власти провинции Хайнань заявили, строительные работы по возведению первого в мире музея Южно-Китайского моря завершатся до конца 2016 г. Уже в следующем году музей, расположенный в г. Цюнхай, примет первых туристов.