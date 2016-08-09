Лондон, 9 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Бронзовое изваяние автора «1984» и «Скотного двора» появится у входа в лондонской офис телерадиокомпании BBC, из которой писатель был вынужден уйти в 1943 году, сообщает The Guardian.

ВВС Джордж Оруэлл

По словам самого автора знаменитой антиутопии, он покинул BBC тому, что «впустую терял свое собственное время и государственные средства, делая работу, которая не приносит никакого результата».

Налогоплательщики за монумент не заплатят: все средства на установку статуи автора изобретателя понятий «двоемыслие», «новояз» и «мыслепреступление» собраны из частных пожертвований в фонд, учрежденный покойным членом Лейбористкой партии Беном Уайтекером.

Изваяние будет установлено у входа в новое здание корпорации в Лондоне. За статуей планируется разместить цитату самого Оруэлла: «Если свобода и значит что-нибудь, так это право говорить людям то, чего они не хотят слышать».

Как отмечает глава BBC history Роберт Ситтер, Оруэлл был одним из многих видных деятелей, работавших в компании в XX веке. Предположительно, его известная комната №101 из романа-антиутопии «1984» была основана на помещении, в которой он работал в BBC.

Напомним, известность Джорджу Оруэллу, среди прочих его работ, таких как «Фунты лиха в Париже и Лондоне», «Да здравствует фикус!» и другие, принесли его произведения «Скотный двор» и «1984».

Главным героем последнего, действие которого ведется в мире победившего тоталитаризма, является сотрудник Министерства правды Уинстон Смит, в чьи обязанности входит переписывание задним числом газет в угоду конъюнктуре партии.

Совершив мыслепреступление, Смит оказывается в руках полиции мыслей, которая психологически ломает его в комнате 101, где жертва подвергается встрече со своими фундаментальными страхами.