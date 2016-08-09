Москва, 9 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Водитель, подвозивший двух мужчин в столичном районе Новогиреево, стал жертвой ограбления, лишившись мобильного телефона и денег. В целом его ущерб составил более 2,7 млн рублей, сообщает 9 августа телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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Днем 8 августа 52-летний потерпевший обратился в полицию. Мужчина пояснил, что на Утренней улице его ограбили двое неизвестных, которых он подвозил на автомобиле Acura MDX. Злоумышленники нанесли водителю побои, забрали у него телефон и деньги, а затем скрылись с места преступления.

Размер ущерба оценивается в 2,75 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж», обстоятельства происшествия уточняются.