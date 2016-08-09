Москва, 9 августа, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго: четыре птенца у красных фламинго и один птенец — у розовых. Самому старшему из них исполнился месяц, младшему — полторы недели. Птенцов можно увидеть в открытом вольере, так как большую часть времени они стали проводить вне гнезда, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Розовый фламинго. Московский Зоопарк

Вылупившиеся птенцы покрыты серым пухом. Красное и розовое оперение они приобретут через несколько месяцев. До этого времени птенцы не раз сменят пуховый наряд.

«Птенцы у фламинго рождаются белыми с розовыми лапками и розовым клювом — это первый пуховый наряд. Второй пуховый наряд появляется на второй неделе жизни: пух становится серым, а лапки и клюв — чёрными. К двум месяцам птенцы оперятся. В три года они станут половозрелыми», — заявили пресс-службе Московского зоопарка.

Птенцов фламинго пока кормят родители. Но уже сейчас они повторяют движения взрослых птиц, пробуя поймать живой корм на мелководье, отметили в пресс-службе.

Напомним, теперь в Московском зоопарке живут 43 фламинго: 10 розовых и 33 красных. Все птенцы фламинго вылупляются в вольерах, а не в инкубаторах. С момента рождения их не разлучают с родителями.

Птенцы фламинго не единственные новички в Московском зоопарке. В середине июля 2016 у гориллы родился детеныш. Теперь в Московском зоопарке живут семь горилл: самец, три самки и трое детенышей. В конце июня в зоопарке также родились два енота.