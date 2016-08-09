Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 10:07 — ИА Регнум. На мосту через Корабельный фарватер на центральном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге в ночь на 9 августа подняли наверх завершающий элемент переправы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мост на ЗСД

Официальная смычка моста, как предполагается, должна произойти в присутствии высоких гостей — президентов России и Турции. В целом центральный участок ЗСД должен быть введен в ноябре 2016 года.

Как сообщают петербургские СМИ, последнюю секцию вантового моста через фарватер поднимали на 35-метровую высоту с помощью строп. Операция продолжалась несколько часов. Временный переход между двумя технологическими отрезками моста был смонтирован ранее.

Напомним, 9 августа в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Она станет первой после начала кризиса в российско-турецких отношениях, вызванного уничтожением российского Су-24 турецким истребителем над территорией Сирии.

ЗСД — платная магистраль, строительство которой началось в 2005 году. С 2012 года запущено движение по южному участку ЗСД, с 2013 года — по северному. После введения в строй центрального участка трасса по кратчайшему пути вдоль Финского залива свяжет южную и северную части Петербурга.

В строительстве ЗСД участвуют турецкие компании. Участниками консорциума являются «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», компании Astaldi (Италия), Içtaş Inşaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства и Mega Yapi Inşsaat ve Ticaret (Турция) — технический консультант подрядчиков.