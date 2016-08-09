Москва, 9 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Шестиметровый белый удав-альбинос сбежал из передвижного цирка-шапито в поселке Толстопальцево в районе Внуково, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на администратора цирка Павла Стрюкова.

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«Удав сбежал из коробки картонной, посадили его туда покормить крысами, а они прогрызли коробку. Удаву три года, это девочка, ее зовут Софа», — заявил Стрюков.

По словам администратора, для людей удав особой опасности не представляет: змея ручная, выступает в цирке, но может и укусить. «Так что ее лучше не трогать», — отметил он.

Напомним, из этого же цирка в июне 2016 года убегал нильский крокодил. Во время гастролей цирка-шапито в Саранске крокодил Гена сбежал и скрывался несколько дней в подвале близлежащего торгового центра.

За поимку рептилии было объявлено вознаграждение в 150 тысяч рублей, однако эта сумма не понадобилась, так как беглеца нашли специально прибывшие из Москвы сотрудники.