Москва, 9 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) в ближайшее время может занять бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на знакомого бывшего чиновника и два источника, осведомленных о консультациях по поводу возможного назначения.

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«Это его уровень компетенции и его сфера, — говорит знакомый Бельянинова. — В прошлом он работал в банковской сфере, он доктор экономических наук, у него колоссальный опыт и в сфере экономики на евразийском пространстве. Поэтому вполне вероятно».

При этом другой источник отметил, что вопрос о назначении Бельянинова на эту должность обсуждался еще 6 месяцев назад. «Слышал, но банком руководит Дмитрий Панкин», — сказал он.

Еще один источник RNS подчеркнул, что в случае назначения бывшего главы ФТС на должность председателя правления ЕАБР действующий глава банка Дмитрий Панкин «пойдет на повышение».

«Предметное обсуждение вопроса о трудоустройстве Бельянинова начнется осенью», — уточнил источник, знакомый с ситуацией в ЕАБР.

При этом он добавил, что экс-главу ФТС ранее рассматривали как кандидата в другой банк развития, в котором участвует Российская Федерация (РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности главы ФТС Андрея Бельянинова.

«Освободить Бельянинова Андрея Юрьевича от должности руководителя ФТС по его просьбе», — отмечалась в тексте распоряжения.