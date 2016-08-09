Москва, 9 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Получить информацию о культовых объектах Русской православной церкви теперь можно на портале открытых данных. В список вошли как действующие, так и строящиеся храмы и часовни. Всего в списке 570 объектов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Константин Коровин. Красная площадь в Москве. 1910

На карте указаны все храмы столицы с адресом, сайтом (если он есть) и ближайшей станцией метро. Данные об объектах можно скачать в четырех форматах.

Напомним, портал открытых данных запустили в 2013 году. Сейчас в нем опубликовано более 750 наборов. Пользователи могут найти места летнего отдыха, путеводитель по родникам, список ярмарок, экосправочник, карту перекрытий дорог, карту археологических находок и многое другое.