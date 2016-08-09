Чебоксары, 9 августа, 2016, 09:52 — ИА Регнум. В Чувашии — очередное уголовное дело в отношении судмедэксперта. Под уголовное преследование попала заведующая районным отделением бюджетного учреждения «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая была проведена после обращения жителя Цивильска о нарушениях законодательства о погребении и похоронном деле. По данным ведомства, заведующая Цивильским отделением регионального бюро судмедэкспертизы 20 февраля 2016 года сообщила заявительнице о необходимости внесения платы за предпохоронную подготовку тела родственника. Хотя вскрытие и подготовку тела для погребения обязаны проводить бесплатно. Введённая в заблуждение женщина передала 4050 рублей, которые, по информации прокуратуры, были похищены.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Отметим, что в июле в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего Батыревского межрайонного отделения бюро судебно-медицинской экспертизы. Он обвиняется в мошенничестве, заведомо ложном заключении и получении взятки. По версии следствия, в 2015 году злоумышленник вводил в заблуждение родственников умерших относительно платы за услуги по вскрытию и исследованию тела, а также за предпохоронную подготовку. Пострадавшими по делу проходят 13 человек, которые внесли 74 тыс. рублей. Следствие также считает, что за 70 тыс. рублей взятки он изготовил фиктивное заключение судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, ранее региональное СУСК распространило информацию о возбуждении уголовного дела в отношении двух бывших судебных приставов-исполнителей УФССП РФ по Чувашии. По версии следствия, вечером 30 июня 2016 года в Чебоксарах подозреваемые, сославшись на руководство УФССП, ввели в заблуждение диспетчера-охранника спецстоянки, куда накануне был помещен арестованный BMW 320I. «Они сообщили, что арест иномарки произведён незаконно. И убедили вернуть автомобиль без соблюдения необходимой процедуры, после чего передали машину своему знакомому», — сказал Олег Дмитриев.

В настоящее время устанавливается личность человека, по чьей просьбе действовали подозреваемые. Спустя неделю автомобиль был обнаружен в Чебоксарах и вновь подвергнут аресту с направлением на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.