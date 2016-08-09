Киев, 9 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Газ

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

НАК «Нафтогаз Украины» (государственная компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа на Украине) сообщает о чистой прибыли в размере 21,84 млрд грн по итогам января-июня 2016 года. Год назад за этот же период компания получила убыток 4,47 млрд. Основные факторы формирования прибыли — доходы от транзита и от оптовой торговли природным газом. При этом сравнимую сумму (20,7 млрд грн) составляет просроченная задолженность промышленных потребителей, теплокоммунэнерго и ТЭЦ перед «Нафтогазом».

Однако специальный посланник Государственного департамента США по вопросам мировой энергетики Амос Хохштайн предупреждает, что в скором времени Украина может лишиться доходов, получаемых ею от транспортировки российского газа в Европу. Причину этого он видит в строительстве «Северного потока-2».

Эксперт по вопросам бюджета Людмила Супрун в интервью радио «Голос Столицы» комментирует прибыль «Нафтогаза, увязывая её с вопросом субсидий: «НАК «Нафтогаз» задекларировал чистую прибыль за эти полгода 21 млрд. Это значит, что до конца года они будут иметь примерно 60 млрд чистой прибыли. При этом населению дают дотации примерно в размере 35−40 млрд. То есть, это означает, что идет манипуляция. Что нет никакой обоснованной цены. Что эта цена реально завышена практически более, чем в два раза».

«Укртрансгаз» (компания-оператор газотранспортной системы Украины) сообщает о пополнении запасов природного газа. На 8 августа они составили 11,039 млрд куб м. Также в компании уточнили, что каждые сутки закачивают свыше 63 млн куб м газа. Всего неделю назад этот показатель составлял 43 млн куб м. Запасы же за это период выросли на 785 млн куб м. При этом в сравнении с прошлым годом темпы закачки серьёзно упали: за январь-июль было закачано всего 3,417 млрд куб м газа, тогда как за тот же период годом ранее — 9,355 млрд куб м.

«Сейчас в ПХГ находится практически 11 млрд. куб. м, — комментирует ситуацию член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — Да, если сравнивать с прошлым годом, то это существенно меньше. Но сейчас просто денег особенно нет. Есть только средства от «Газпрома» за транзит газа и кредит ЕБРР. До середины октября ещё могут закачать до 3 млрд. куб. м. Будет около 13−14 млрд. куб. м. Если решат вопрос кредитной линии Мирового банка на 500 млн. долл., то за эти средства ЕС может «поручить» Украине рассмотреть вариант закупки газа у «Газпрома» — около 3 млрд. куб. м. В целом будет как раз 17 млрд. куб. м газа. Этого не хватит для гарантии транзита, чего требует ЕС и в прошлом году Украина также подтвердила, что должно быть хотя бы 19 млрд. А иначе остаются риски, что зимой могут быть какие-то внештатные ситуации. То есть разницу в 2 млрд. куб. м «Нафтогаз» планирует покрыть зимой — купив этот газ или в ЕС, или в России. Но это также риски. А если вообще говорить — хватит ли Украине газа, то и в прошлом, и в этом сезоне нам вполне хватит 14 млрд куб. м для обеспечения населения, ТКЭ и промышленности. Промышленность ведь существенно сократила потребление. Но вот транзит зависим от цифры 18−19 млрд куб. м. По техническим возможностям, могут еще закачать за два месяца до 6 млрд куб. м. Больше — это также риски. Не думаю, что успеют даже при наличии денег закачать больше 17 млрд кубометров».

В министерстве энергетики и угольной промышленности подтверждают слова эксперта и сообщают о снижении потребления природного газа по итогам первых шести месяцев 2016 года. В сравнении с январём-июнем 2015 года этот показатель упал на 11,2% (на 2,164 млрд куб м), составив 17,153 млрд куб м. Лидером падения, как и в 2015 году, остаётся промышленность Украины, сократившая потребление на 22,2% (до 4,704 млрд куб м).

Украинская компания ЭРУ Трейдинг сообщает о том, что начала поставки природного газа на Украину. Источник — польская государственная компания PGNiG. При этом стороны не раскрывают объёмы поставок и стоимость контракта.

В Госслужбе геологии и недр прогнозируют, что уже к 2020 году добыча природного газа на Украине вырастет на 35% и достигнет 27 млрд куб м. в год. С таким заявлением выступила пресс-служба ведомства. Также сообщается, что «Укргаздобыча» (государственная компания, добывающая природный газ) получила 7 новых спецразрешений на пользование недрами. Вероятно, за счёт освоения этих участков в службе недр и геологии рассчитывают поднять добычу.

Сланцевый газ

Общество с ограниченной ответственностью «Надра Юзовская» выбрало на конкурсе нового инвестора для реализации соглашения о разделе продукции (СРП) по добыче углеводородов на Юзовском участке (Донецкая и Харьковская области).

Как сообщила пресс-служба НАК «Надра Украины», вместо Shell, добывать сланцевый газ на востоке Украины будет голландская компания Yuzgas B.V., специально созданная под этот тендер. Она на 100% принадлежит фонду Emerstone Energy управляющей компании Emerstone Capital Partners. Учредителем этой компании, зарегистрированной в Люксембурге, назван Ярослав Кинач, президент канадской добывающей Iskander Energy Corp., которая владеет лицензиями на разработку месторождений метана угольных пластов.

Победителя конкурса должен утвердить Кабинет министров Украины, однако уже сейчас на Украине бушуют страсти.

«В конкурсе победила недавно зарегистрированная в Нидерландах компания Yuzgas B.V., с уставным капиталом 1 тыс. евро. Из-за непрозрачности и непубличности проведенного конкурса малоизвестная компания с отсутствием опыта добычи углеводородов будет осваивать одно из крупнейших месторождений на Украине», — констатирует член комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат фракции «Народный фронт» Наталья Кацер-Бучковская. По мнению политика, данная история может привести к ухудшению инвестиционного имиджа Украины — «ведь подобная политика проведения такого уровня конкурсов означает для иностранных инвесторов невозможность обеспечить конкурентоспособный отбор».

СМИ отмечают, что конкурс на Юзовское месторождение прошел под большим грифом секретности. Только через неделю после его проведения журналисты смогли узнать, что конкурентами Yuzgas B.V. на конкурсе были кипрская Burisma holdings limited и нидерландская Balkash Petroleum B.V., связанная с одним из крупнейших мировых нефтетрейдеров Vitol Group.

Издание «Антикор» приводит интересную информацию о Ярославе Киначе, на которого «заточена» вся схема — он является бывшим советником Виктора Ющенко, а числе его «подвигов» числится сбор средств в Канаде на поиск минералов в Украине (в том числе золота в Карпатах). «Сейчас структура Black Rock Minerals стоит в 20 раз дешевле, чем на момент сбора денег, невесть куда потрачено более 100 млн долларов, а результат поисков — нулевой», — отмечает СМИ.

В целом мнение прессы и экспертных кругов следующее — конкурс на разработку Юзовского месторождения проходил именно под компанию Yuzgaz, другие участники были лишь для соблюдения правил, а сама компания-победитель, видимо, связана с группой президента Украины Петра Порошенко.

«Вести» пишут, что новость о том, что тема добычи сланцевого газа полностью не закрыта, а лишь была приостановлена и вскоре возобновится, вызвала бурю негодования у местных жителей. Люди активно высказывают свой протест, предполагая, что для региона это будет «страшнее любой войны» и «окончательное уничтожение области», — констатирует издание.

«Сланцевый газ находится в недрах многих европейских стран, но там почему-то отказались его добывать. Европейцы понимают, что сегодня — это прибыль, а через несколько лет — экологическая катастрофа. И только наше правительство продолжает жить одним днем. Они то потом скроются где-то за бугром, а мы здесь останемся на мертвой земле», — поделилась своими опасениями жительница Славянского района (украинская часть Донетчины) Екатерина.

Электроэнергетика

Согласно данным Минэнерго, на 1 августа ТЭС и ТЭЦ Украины имели 1,285 млн т угля (815 тыс т газовых и 470 тыс т антрацитовых). Таким образом, за последний месяц запасы угля вновь сократились — на 19,7%, хотя, согласно планам министерства, на 1 ноября на складах планируется накопить 2,8 млн т угля.

В «Укрэнерго» сообщили, что за 6 месяцев 2016 года передача электроэнергии в энергосистеме Украины снизилась с 61,686 млрд кВт•ч до 53,978 млрд кВт•ч. Стоит отметить, что темпы падения в текущем году выросли: за весь 2015 год передача снизилась всего на 9,747 млрд кВт•ч. Впрочем, падение выработки и передачи не помешало компании отчитаться о получении прибыли по итогам полугодия (свыше 1 млрд грн). Это стало возможным лишь по причине повышения стоимости передачи электроэнергии. Именно повышение принесло «Укрэнегро дополнительные 982 млн грн — почти весь объём чистой прибыли за полугодие.

Государственная фискальная служба сообщает, что в январе-июле Украина экспортировала электроэнергии на 98,38 млн долл. Двумя главными потребителями украинской энергии по прежнему являются Венгрия и Польша, заплатившие за неё 72,45 и 25,56 млн долларов соответственно.

Заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив сообщила стоимость компании «Харьковоблэнерго», которая будет выставлена на продажу. По словам чиновницы, 65% акций компании оценены примерно в 73 млн долл. Вместе с харьковской, будут проданы пакеты ещё пяти областных энергоснабжающих компаний (Тернопольской, Хмельницкой, Николаевской, Запорожской и Черкасской областей). Фонд государственного имущества Украины рассчитывает выручить за них 300 млн долл.

По информации профильного министерства, «Укргидроэнерго» (компания-оператор ГЭС Украины) согласовала с консорциумом «Укргидроэнергобуд» договор достройки первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей станции. Ожидается, что сумма контракта составит 3,833 млрд грн. Строительство ГАЭС началось ещё в 1983 году, однако к настоящему времени в работу запущены всего 3 из 7 запланированных гидроагрегатов станции мощностью 324 мВт каждый. Сообщается, что следующий гидроагрегат будет введён в эксплуатацию в 2020 году (действующие — в 2009, 2013 и 2015 гг.). В планах у правительства на 2016−2023 гг. также значится строительство Каховской ГАЭС — в настоящее время ведётся разработка технико-экономического обоснования проекта. При этом правительству возможно придётся пересмотреть стоимость строительства, поскольку оно было запланировано ещё в 2013 году и оценено в 12 млрд грн (1,5 млрд долл по тогдашнему курсу).

Строительство и достройка ГАЭС — не единственные проекты в электроэнергетике Украины. Экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко в эфире радиостанции «Голос Столицы» рассказал о том, что вскоре в зоне отчуждения может появиться новая электростанция — на сей раз солнечная: «Сейчас, насколько я знаю, планируется проект огромной солнечной электростанции, которая может стоить около миллиарда долларов, самая большая по площади электростанция, может, даже во всей Европе. И это правильно, нужно делать большой проект сразу, а не несколько маленьких». Для этого Пётр Порошенко уже подписал указ об урегулировании правового режима Чернобыльской зоны. Напомним, что СЭС — не единственный объект, который планируется построить на этой территории. Ранее сообщалось, что хранилище отработанного ядерного топлива также будет построено в Чернобыльской зоне.

Уголь

В январе-июле 2016 года Украина импортировала угля на сумму 792 млн долл. (около 9 млн т). Основной объём этих поставок (на 518 млн) обеспечивает Россия, кроме неё в тройке лидеров — США и Австралия (117 и 46 млн соответственно). Год назад поставки шли более активно (к началу августа было ввезено угля на сумму 1 млрд долл), тройка импортёров-лидеров выглядела так же.

При этом в тот же период Украина снизила не только объёмы импорта, но и объёмы производства собственного угля. В сравнении с первыми семью месяцами 2015 года добыча упала на 1,1% (на 242 тыс т) — до 22,592 млн т.

Географически нарастить добычу смогли только шахты Донбасского региона. Шахты Днепропетровской, Львовской и Волынской областей показывают сокращение добычи. Особенно критично это в случае Днепропетровской области, где за 7 месяцев прошлого года добыли свыше 11 млн т угля, а в этом году — всего 10,154 млн т.

Министр энергетики у угольной промышленности Игорь Насалик в ходе пресс-конференции сообщил о том, что Украина расширяет географию поставок угля. По его словам, 20−21 августа на Украину прибудет судно с первой партией угля, закупленного у «другого источника». Что это за источник, министр не конкретизировал, сославшись на условия контракта. Впрочем, по словам экспертов, это африканский уголь, другого, который бы подходил украинским ТЭС, и который можно было бы доставить в такие сроки, попросту нет.

Также известно, что министерство повысило максимальную стоимость закупаемого угля с 1,2 до 1,37 тыс грн. При этом закупочная стоимость до указанного порога будет повышена в том числе и для госшахт, на чём ранее настаивали шахтёры и Независимый профсоюз горняков.

Падение добычи и связанные с этим угрозы не могут не беспокоить правительство. Так премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета Министров высказался за скорейшее принятие программы реструктуризации угольной отрасли: «Давайте мы сделаем под государственные гарантии программу реструктуризации шахт. Это необходимо делать немедленно. Необходимо вынести на правительство стратегию, чтобы правительство приняло политическое решение. Далее я вам найду сто и один механизм финансовой поддержки модернизации и реструктуризации шахт. Это необходимо один раз сделать и поставить на этом точку».

В вопросе финансовой поддержки Игорь Насалик больше рассчитывает на внешнее финансирование. Во время недавней пресс-конференции он заявил, что к угольной отрасли Украины проявляют интерес компании Турции и Китая: «Были встречи с китайским и турецким инвестором. Они взяли документацию по шахтам. Мы выберем одного из них. Они готовы финансировать. Одна из компаний, не буду говорить какая, предложила построить не только десятую шахту, но и ЦОФ, и генерирующую компанию. Т. е. сделать полный комплекс… Министерство разработало целостную программу реформирования шахт, где прописано финансирование каждой шахты. 11 шахт будут в процессе ликвидации. Есть целый список шахт, которые мы отдадим на приватизацию. Самые рентабельные шахты мы оставим в госсобственности, их мы полностью профинансируем, чтобы обеспечить энергетический баланс нашего государства».

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко, комментируя для радио «Голос Столицы» поставки угля из зоны «АТО», удивляется тому, что правительство ничего не делает для ухода от этой зависимости: «Я был уверен, что в начале 2015 года будет создана мощная правительственная программа по ликвидации зависимости от угля, который добывается на неподконтрольных территориях Донбасса. Я думал, что будет программа модернизации котлов. Ничего этого сделано не было. Как раз и была сделана ставка на поставки угля из зоны «АТО», потому что на тот момент он был дешёвый. Сейчас уже и об этом говорить не приходится. Поэтому ничего не сделано и в ближайшей перспективе будем зависеть от поставок оттуда, ведь уголь взять просто негде. Поставки из Африки нельзя взять и увеличить. Это десятки миллионов тонн, которые мы потребляем, не так просто их найти. Еще одно решение вопроса — это модернизация котлов, но это не один день. Все это позволяет говорить, что Насалик прав, что в перспективе полугода мы не уйдем от этого угля. Зиму нам придётся проходить с этим углем».

Шаги в направлении, указанном экспертом, делаются, но, как он и сказал, совсем не масштабные. По словам главы Минэнерго, два энергоблока Змиевской ТЭС будут переоборудованы на потребление газовых марок угля. По словам министра, это снизит потребление угля антрацитовой группы на 1,8 млн т в год. Известно, что за минувший год Украина закупила у шахт в зоне «АТО» 9,2 млн т угля.

Также министр сетует на то, что летняя жара «съедает» запасы угля даже сильнее, чем зимний мороз: «Июнь, июль и август — у нас большие потери, чем в зимний период. Мы сжигаем по 100 тыс. тонн угля в сутки. Зимой мы выходили на 75−80 тыс. тонн».

Нефть

Согласно данным государственной фискальной службы, за январь-июль 2016 года Украина импортировала 3,876 млн т нефтепродуктов общей стоимостью 1,6 млрд долл. Из них 1,023 млрд составляют поставки из Белоруссии, также в тройке лидеров Россия (158 млн долл) и Литва (138 млн долл). В ГФС указывают, что импортировано на 26,4% меньше, чем годом ранее за тот же период.

В компании «Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) заявляют о готовности до конца 2016 года заключить контракты на транспортировку казахской и азербайджанской нефти. Об этом компания сообщает в письме украинскому правительству: «Уже в 2016 году планируется заключить долгосрочные контракты по обеспечению транспортировки 1,5−2 млн тонн нефти на год из Азербайджана и Казахстана с использованием морского нефтяного терминала «Южный». Для этого в компании просят Кабмин отменить норму о согласовании операций с технологической нефтью с правительством.

В профильном министерстве о проблеме знают: «Наша система «Южный-Броды» фактически не работала. Там сейчас находится азербайджанская легкая нефть. Чтобы экспортировать нефть в европейские страны (Чехия, Австрия и Словакия), надо выдавить её», — пояснил Игорь Насалик в ходе пресс-конференции. Вице-премьер-министр Степан Кубив уже поручил Насалику в 10-дневный срок разработать документ, в котором нуждается «Укртрангаз».

Напомним, что ранее эксперт Юрий Корольчук сделал вывод, что логика заявлений руководства Украины и Азербайджана относительно возрождения проекта «Одесса — Броды» не поддается объяснению, и, возможно, Баку просто «использует» Киев в этом случае для популяризации своей нефти на рынках ЕС.

При этом казахская и азербайджанская нефть — не единственные вероятные партнёры Украины в этом транзите.

Возможность поставок нефти в Словакию и Чехию через Украину была предложена Ираном, в данный момент правительство страны рассматривает такую возможность: «Нужно обдумать, будет ли транзит части иранской нефти в Чехию и Словакию через Украину практичным и экономичным», — сказал по этому поводу министр нефти Ирана Биджан Зангане во время встречи с Игорем Насаликом. Нужно заметить, что как в первом, так и во втором случае всё упирается в достройку нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск польской стороной. Польше для этого нужны гарантии поставок, а Украина может обеспечить такие гарантии только в случае соответствующих гарантий достройки.

«Нет потребителей в Чехии и Австрии, куда возможно доставить иранскую нефть. Для этих НПЗ дешевле получать российскую нефть, что они и делают. Если бы европейские заводы были готовы к таким проектам, то они знают о существовании «Одесса — Броды» и уже бы давно обратились к нам. Сейчас вообще нельзя сказать, что Иран испытывает дефицит клиентов. Там и так небольшие объемы нефти, которые разбирают Китай, Индия, европейские трейдеры. А Украина вернулась, к сожалению, к уровню «прожектов» — и как раньше для таких целей выделяли бюджетные средства, так и теперь это возможно, и это будут деньги в песок пустынь Ирана», — заявлял Корольчук, анализируя соответствующие планы.

Кстати говоря, в целом визит министра энергетики Насалика в Иран, во время которого была озвучена идея прокачки иранской нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды-Гданьск», дал неожиданно богатый эффект. Во-первых, украинское правительство прорабатывает вопрос создания спецфонда для финансирования украино-иранских проектов. В частности, обсуждается вопрос участия украинских компаний в модернизации иранских ТЭС, а также участия в развитии энергетической инфраструктуры Ирана. Во-вторых, в сентябре ожидается ответный визит министра энергетики Ирана Хамида Читчияна на Украину. Со слов Игоря Насалика, его иранский коллега проявляет «особый интерес» к «Турбоатому».

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