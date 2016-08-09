Вашингтон, 9 августа, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии США, от которой кандидатом в президенты выдвинут миллиардер Дональд Трамп, написали письмо, в котором заявили о своём несогласии голосовать за своего нынешнего кандидата. 50 подписавших письмо республиканцев настаивают на том, что кандидата нужно заменить. Соответствующее заявление опубликовано в газете New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Никто из нас не будет голосовать за Дональда Трампа», — заявили республиканцы.

Члены партии аргументируют своё решение тем, что Трамп «представляет собой угрозу для национальной безопасности» США. Также, по их мнению, миллиардер не обладает ни опытом, ни подходящим характером для руководства страной.

В числе подписавшихся — бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, бывший первый директор национальной разведки и бывший заместитель госсекретаря США Джон Негропонте.