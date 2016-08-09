Тверь, 9 августа, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Спортсмены из Тверской области стали призерами Первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 15−16 лет, которое проходит в Воронеже с 4 по 9 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

EandJsFilmCrew Тренировка гребцов

Никита Некрасов стал первым в гонке среди каноэ-одиночек на дистанции 500 метров. Еще одно «золото» на соревнованиях выиграли Анастасия Важинская и Алеся Павловская — на каноэ-двойке. Лучшими среди экипажей байдарок-двоек на различных дистанциях стали Дмитрий Ивашкин, Павел Овсяников, Иван Мосягин, Никита Чурсин.

«Бронзу» соревнований в разных категориях завоевали Роман Рыдин, Андрей Трофимов, Матвей Жуков и Даниил Марков.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя поздравил спортсменов с выдающимися результатами: «Вы подтвердили высокий авторитет тверской школы гребли, подарили землякам и болельщикам уверенность в большом будущем и ярких победах наших гребцов. Пусть воля, упорство и талант станут залогом Ваших дальнейших успехов в покорении спортивного олимпа», — говорится в поздравительной телеграмме спортсменам.