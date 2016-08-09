Екатеринбург, 9 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждена местная жительница, которая обещала помочь гражданам приобрести жильё в Академическом районе города, и присваивала полученные от них средства. Всего от действий мошенницы пострадали девять человек, а нанесённый ущерб составил более 19,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Судом установлено, что ранее судимая гражданка занималась преступной деятельностью в течение трёх лет с октября 2012 года по октябрь 2015 года. Она вводила в заблуждение потерпевших, предлагая им приобрести жильё и иные объекты недвижимости в престижном районе по более низкой цене. Такую возможность она поясняла якобы личными знакомствами с руководством организаций застройщиков. Более того, уже находясь под следствием, женщина ввела в заблуждение потерпевшую, пообещав приобрести ей двухкомнатную квартиру за полтора миллиона рублей. Полученные средства осуждённая использовала в своих целях.

В итоге суд приговорил мошенницу к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённая будет в колонии общего режима.

Напомним, что 13 мая текущего года в Екатеринбурге были осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы два местных жителя, которые осуществляли мошеннические продажи недвижимости. Жертвами их обмана стали 16 человек, а общая сумма нанесённого ущерба составила 55 миллионов рублей.

Мошенники, являясь руководителями строительной фирмы-субподрядчика, предлагали покупателям квартиры на продажу, представляя необходимую документацию. С потерпевших они требовали полную оплату, мотивируя это тем, что средства необходимы для завершения строительства. Впоследствии они осуществляли продажу одних и тех же квартир дважды.

В итоге суд приговорил одного мужчину к семи с половиной годам, а другого к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённые будут в колониях общего и строгого режима соответственно.