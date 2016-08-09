Москва, 9 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Российский офис американской сети ресторанов быстрого питания Burger King решил не подавать иск в суд к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, сообщает пресс-служба компании.

Лука Джардано. Слезы святого Петра. 1697

Решение принял лично генеральный директор компании Дмитрий Медовый. По его мнению, в ситуации с иском к Шнурову имело место «слишком формальное» отношение департаментов Burger King к своим обязанностям.

«По форме все правильно, по сути вышел перебор», — сказал Медовый. «Что ж, видимо придется купить для них мастер-класс по развитию чувства юмора». Он также принес извинения фронтмену «Ленинграда» от лица компании. Топ-менеджер пояснил, что ранее не знал о происходивших событиях, так как был в отпуске.

«Разумеется, мы не считаем Шнура никаким мерзавцем, алкоголиком и дрищем. В качестве извинений готовы кормить Шнура в наших ресторанах бесплатно», — заключил топ-менеджер, попросив Сергея Шнурова связаться с компанией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» собиралась подать в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за нанесение ущерба деловой репутации.

1 августа 2016 года певец на своей странице Instagram опубликовал стихотворение про рекламных ботов, в котором упоминается «Бургер Кинг».