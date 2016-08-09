Якутск, 9 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Якутии многодетным семьям пришлось оправдываться и доказывать, что они не хотят халявы, а просто требуют то, что положено по закону, — инфраструктуру на выданных им земельных участках, чтобы иметь возможность построить там дома. Доказывать свою позицию люди были вынуждены после публикации в одном из региональных СМИ, которое негативно осветило итоги встречи многодетных семей с одним из кандидатов на выборах в Госдуму, обещавшим отстаивать их интересы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Отметим, что в течение четырех лет не могут начать строительство получившие землю на 17-м километре Намского тракта 1310 многодетных семей Якутска. На участках нет света и газа, к ним не ведут дороги, по которым можно было бы привезти грузы для стройки. ИГ «V-yakutia.ru» раскритиковало позицию людей, отметив, что «скинуться на генератор у них возможности нет, а на суды и поездку в Москву, чтобы попасть в приёмную Путина, — есть». Информагентсво предлагало многодетным вместо обивания порогов представителей власти «скинуться по 3−5 тысяч рублей и собрать как минимум от 3,9 до 6,5 миллиона рублей и все, что под силу (свет, дорога, даже мост), решить самим».

«Нас всех огульно обозвали халявщиками, — прокомментировала YAKUTIA.INFO председатель квартала «Северный» Наталья Холодинина. — Представили нас как асоциальных людей, которые нарожали себе и государству обузу и теперь требуют от всех поддержки. Наших мужчин обозвали слабаками и лодырями. Однако мы не требуем ничего сверх того, что положено по закону. Мы не требуем, чтоб нам дома строили и мебель к ним покупали. Мы это сами за свой счет сделаем. Дайте нам электричество! Мы хотя бы строиться начнем».

Многодетные недоумевают: зачем президент РФ Владимир Путин издавал указ о том, чтобы участки предоставляли с инфраструктурой, если требовать то, что положено, оказывается халявничеством?

«Может, тогда и законы такие не надо издавать, людей обнадеживать и в заблуждение вводить?» — отмечает Наталья Холодинина. Она также подчёркивает, что на прокладку электросетей потребуется не 6,5 млн рублей, а 150, на газопровод — порядка 100 миллионов. «Итого 250 миллионов рублей. Может, нам ещё и на эту сумму скинуться?» — возмущена Наталья Холодинина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из 17 тысяч многодетных семей, подавших заявления на земельные участки, их получили 6354, при этом всей необходимой инфраструктурой обеспечены лишь 1500.

По данным ОНФ республики, на подведение инфраструктуры к участкам для многодетных семей нужно около 2 млрд рублей. Однако в правительстве Якутии озвучивали цифру в 3,5 млрд на эти же цели. При этом глава республики Егор Борисов заявил, что денег на инфраструктуру для выданных участков пока нет, и обещал решить эту проблему в течение трёх лет.

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