Кишинёв, 9 августа, 2016, 09:45 — ИА Регнум. МИД Молдавии «рекомендовал» посольству России в Кишиневе воздержаться от открытия избирательных участков на выборах в Госдуму РФ на территории Приднестровской Молдавской Республики, где проживают около 200 тыс. граждан РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, молдавские власти аргументируют это тем, что они «не могут обеспечить необходимые для проведения выборов условия безопасности».

Clker-Free-Vector-Images Голосование в Приднестровье

Вместе с тем в Кишиневе не против открытия четырех избирательных участков на территории самой Молдавии — в Кишиневе, Бельцах, Комрате и мобильного пункта в Кагуле.

Ранее посольство РФ в Кишиневе направило в МИД Молдавии несколько вербальных нот, в которых просит помочь в содействии организации и проведения 18 сентября голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Молдавии.

На территории Приднестровья Россия намерена открыть 22 избирательных участка. В прежние годы Россия также открывала свои избирательные участки в ПМР — вопреки «рекомендациям» Молдавии, которая претендует на территорию Приднестровской Молдавской Республики.