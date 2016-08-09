Курган, 9 августа, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Кургане перед судом предстанут подростки, напавшие на велотуриста из Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Подростки 15, 16, 17 и 18 лет обвиняются в разбое по ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, гражданин Германии, 31-летний Штефан Хофман, направлялся из Берлина в Шанхай. Его путь пролег через столицу Зауралья. Ночью 8 июня в лесополосе в районе города Кургана у него сломался велосипед, и он решил переночевать в палатке в лесу. Ночью четверо неизвестных напали на германца. Забрали у него личные вещи на сумму 130 тыс. рублей (фотоаппарат, плеер, IPod, навигатор и фонарик), угрожая при этом ножом. В ходе нападения молодые люди повредили велосипед, принадлежащий путешественнику, и скрылись в неизвестном направлении. Иностранец выбежал на дорогу и, остановив проезжавший мимо автомобиль, жестами попросил о помощи. Водитель вызвал наряд полиции.

Следственно-оперативная группа обследовала близлежащий лесной массив. В районе поселка Чистое поле по подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Курганской области. Злоумышленниками оказались двое воспитанников одного из детских домов Зауралья, школьник и один ранее судимый житель города Кургана. При задержании у них было изъято все похищенное имущество.

Как выяснилось, воспитанники детского дома самовольно ушли из учреждения и находились в розыске.

Кстати, пострадавшему гражданину Германии в восстановлении поврежденного велосипеда помог следователь СКР по Кургану, в производстве которого находилось уголовное дело. Правоохранитель из Кургана оказался членом местного велоклуба. Он познакомил Штефана с велотуристами из Зауралья и гость из Германии впоследствии сказал СМИ, что не смотря на инцидент он встретил на курганской земле радушных и добрых людей.

По результатам расследования уголовного дела в департамент образования и науки Курганской области следователем направлено представление, в котором указано на необходимость усиления контроля за организацией работы должностных лиц с «трудными» подростками и профилактики их самовольных уходов из детских домов.