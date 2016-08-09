Осло, 9 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Футбольные испанские команды «Реал» и «Севилья» во вторник, 9 августа, определят обладателя Суперкубка Европы. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, встреча пройдет на стадионе «Леркендал» в норвежском Тронхейме.

qm5.cc Суперкубок УЕФА

Отмечается, что одновременно три ключевых футболиста «Реала» не смогут помочь своей команде.

«Роналду (Криштиану Роналду) не сыграет из-за травмы колена, полученной в финале Евро-2016, — говорится в сообщении. — Не выйдут на поле и другие лидеры мадридцев — Гарет Бейл, Тони Кроос и Пепе, которым после чемпионата Европы предоставлен дополнительный отдых».

В свою очередь, в составе «Севильи» также есть «потери».

«Четверо из состава (Гжегож Крыховяк, Кевин Гамейро, Эвер Банега и Коке), который начинал майский финал Лиги Европы УЕФА, летом покинули «Севилью», — говорится в сообщении. — Кроме того, уехал из Андалузии трехкратный победитель Лиги Европы Унай Эмери».

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