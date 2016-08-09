Москва, 9 августа, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 9 августа, встретятся впервые после обострения отношений Москвы и Анкары — с ноября 2015 года, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

Напомним, последняя встреча Путина и Эрдогана произошла в Анталье (Турция) на саммите G20 в ноябре прошлого года. Тогда президенты двух стран договорились, что 15 декабря 2015 года в России соберётся российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня.

Между тем турецкая сторона расстроила эти планы: турецкие ВВС через несколько дней после встречи Путина и Эрдогана сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24.

Пилота, который смог катапультироваться, сбил с земли турецкий неофашист Альпарслан Челик. Извинения за случившееся турецкий президент принёс России лишь июне 2016 года.