Грозный, 9 августа, 2016, 09:31 — ИА Регнум. На выборах главы Чеченской Республики конкуренцию Рамзану Кадырову составят три кандидата. Накануне, 8 августа, республиканский избирком зарегистрировал в качестве кандидата лидера местного отделения «Справедливой России» Султана Денильханова, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Удостоверение кандидата также получил и председатель Общественной палаты республики Гаирсолт Батаев, выдвинутый чеченским отделением КПРФ.

Напомним, ранее документы в избирком подали самовыдвиженец Идрис Усманов и сам Рамзан Кадыров, ныне исполняющий обязанности главы региона.

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18 сентября в Чечне состоятся выборы главы региона, в местный парламент и в Госдуму. По Чеченскому одномандатному округу зарегистрированы пять кандидатов, среди которых — депутат прежнего созыва Думы Адам Делимханов. За места в парламенте Чечни будут бороться партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Патриоты России».