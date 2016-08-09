Пекин, 9 августа, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Громкий скандал разгорелся после того, как один из военнослужащих НОАК выложил в популярную социальную сеть снимок вагона, в котором возвращалось его подразделение с очередных учений на северо-западе КНР. Снимки были быстро распространены по сети, вызвав оживленную дискуссию у интернет-пользователей.

people.cn Транспортировка военнослужащих НОАК

Центральная газета Народно-освободительной армии Китая «Цжунго цзюньван» перепечатала нашумевшие снимки, прокомментировав ситуацию. По мнению редакции издания, снимок не имеет какой-либо темы для обсуждения. Как было отмечено, военнослужащих регулярно перевозят в крытых вагонах из-за недостаточной пропускной способности железных дорог КНР, пишет «Чжунго цзюньван».

Кроме того, автор статьи отметил, что все военнослужащие получают удобные матрасы для сна, чистую питьевую воду и индивидуальный набор питания.

«Нельзя отрицать, что военно-транспортная инфраструктура развивается благодаря поддержке государства. В настоящий момент делается все возможное для модернизации железнодорожных составов и дорог», — сообщается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, весной 2014 г. сеть высокоскоростных железных дорог КНР была впервые использована в военных целях. Бригада НОАК, дислоцирующаяся в военном округе Ланьчжоу, всего за несколько часов преодолела расстояние в 500 км.